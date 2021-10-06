Спасск-Дальний, Приморский край, , 16:52 — REGNUM Первое заседание Думы VI созыва Спасского муниципального района Приморского края состоялось 6 октября. Как сообщили в Партии дела, председатель регионального отделения в Приморье Всеволод Ию получил большинство депутатских голосов и обошел представителя «Единой России». Нового председателя 15 законотворцев выбирали из двух кандидатур: делопартийца Всеволода Ию и единоросса Хачика Шагиняна. На тайном голосовании Ию поддержали восемь депутатов, его оппонента — шестеро, один воздержался. Заместителем главы думы избран Вячеслав Гнездилов из ЛДПР.

Всеволод Ию Пресс-служба Партии дела

Нынешний состав думы примечателен тем, что ни одна партия не набрала большинства, в отличие от прошлого созыва, где большинство составила «Единая Россия». В этот раз «партия власти» выиграла лишь два мандата, столько же у КПРФ и ЛДПР. Номинальными лидерами стали пять представителей Партии дела. Остальные голоса избирателей разделили четыре самовыдвиженца. По словам Всеволода Ию, Партия дела, КПРФ и ЛДПР готовы к диалогу, что позволило создать конструктивное разнопартийное большинство. «Рассчитываем также, что наши инициативы по развитию района могут поддержать и те люди, которые на сегодняшний день — самовыдвиженцы. В любом случае, все мы заинтересованы в том, чтобы работать, а не саботировать процесс», — прокомментировал свое назначение Ию.

Всеволод Ию — политик, известный конструктивной критикой приморских властей. Он не раз на региональном и федеральном уровне указывал на нерациональное распределение бюджетных средств, из-за чего районным поселениям не хватало денег на развитие инфраструктуры и соцобъектов. Во время избирательной кампании Ию и его команда обещали пересмотреть бюджет в пользу народа, за что и получили весомую поддержку на выборах. После победы 19 сентября он вновь подтвердил, что соцподдержка — первое, чем займутся делопартийцы, которые теперь во многом будут определять политику думы.

«Мы настроены на то, чтобы пересмотреть бюджет и направить расходы на образование, культуру, спорт и ЖКХ. В предыдущем составе думы на эти сферы выделялись копейки. Школы ходили с протянутой рукой к предпринимателям и неравнодушным людям, прося краску, чтобы отремонтировать спортзал, класс. Это абсурд, потому что такие траты должен брать на себя район», — отметил Ию.

Председатель думы считает пустыми словами оправдание, что «денег нет», ссылаясь на свой шестилетний опыт работы на должности избранного главы Чкаловского поселения в Спасском районе.

«За эти годы я понял, что деньги можно перераспределять и направлять на нужды территории, а не расходовать непонятно на что и на кого. Приведу пример: администрация района говорит, что денег нет, однако вводит должность четвертого зама — а это как минимум полтора миллиона рублей в год. Что, если эти деньги потратить на краску или оборудование для школ, а не на место для очередного чиновника? Мы хотим вникнуть, почему такой перекос происходил в администрации района и скорее его исправить», — поясняет Ию.

Депутаты Партии дела намерены внимательно присмотреться к работе местных властей, поскольку «к ним накопилось немало вопросов и претензий». «Когда мы начнем тесно сотрудничать с администрацией, станет ясно, кто действительно хочет работать, а кто — ваньку валять. Поэтому с теми, кто готов выкладываться ради Спасского района и его жителей, мы будем выстраивать отношения, в противном случае — поднимем вопрос о компетентности таких «управленцев», — уточнил позицию Партии дела Всеволод Ию.

Полномочия главы Чкаловского сельского поселения Всеволод Ию сложил 24 сентября. По оценке местных жителей, он оставил после себя ухоженную территорию, управлять которой найдется немало желающих. Выборы нового главы, скорее всего, пройдут, в первом квартале 2022 года.

Всеволод Ию Пресс-служба Партии дела

Всеволод Ию сообщил, что после избрания на пост председателя пока не получал официальных приветствий от краевых властей. «Очевидно, для многих это шок, что депутаты в итоге проголосовали не за представителя «Единой России». У некоторых после этого появились опасения, что теперь край назло оставит район без денег. Но сегодня на первом заседании думы я сказал: в Чкаловском поселении, где я был оппозиционным главой шесть лет, лежат четыре папки документов о выделении 50 млн рублей на постройку клуба. Это федеральные средства, прошедшие через край. По такой логике поселению бы эти деньги не дали. Но есть законы, бюджетный кодекс, по которому региональные власти обязаны работать. Это значит, что все у района и его жителей будет хорошо, а новая дума об этом позаботится!».

Всеволод Ию подчеркнул, что он и другие депутаты от Партии дела готовы к работе с приморским правительством, в том числе по реализации национальных проектов и госпрограмм. «От успешного сотрудничества районных и краевых властей зависит благосостояние наших жителей, — отметил он. — И сейчас нам очень важно донести, что мы нацелены на конструктивный диалог, который, уверены, принесет пользу Спасскому району».