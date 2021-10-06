Вашингтон, 6 октября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Продолжающееся расширение социальной поддержки населения, государственных инвестиций в развитие сельской инфраструктуры, а также затраты на кампанию по вакцинации населения дополнительно увеличат государственные расходы Узбекистана к концу 2021 года.

Chris Price Деньги. Узбекистан

Об этом говорится в поступившем 6 октября в ИА REGNUM сообщении Всемирного банка (ВБ).

«Это будет частично компенсировано более высокими налоговыми поступлениями в бюджет, доходами от добычи полезных ископаемых и приватизации госпредприятий, что приведет к прогнозируемому дефициту бюджета в размере 5,5% от ВВП в 2021 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот дефицит будет профинансирован за счет увеличения государственного долга, который, по прогнозам, достигнет 40,6% от ВВП к концу 2021 года.