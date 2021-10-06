Трубчевский район, Брянская область, 6 октября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Житель Белгородской области скоропостижно скончался на птицеводческой ферме в селе Юрово Трубчевского района Брянской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе государственной инспекции труда региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Защитная каска

Несчастный случай произошёл ещё 30 сентября 2021 года. На птицефабрике внезапно упал и умер 55-летний монтажник технологического оборудования белгородской строительно-монтажной фирмы.

К расследованию происшествия приступила брянская гострудинспекция, назначено заседание комиссии под председательством государственного инспектора труда.