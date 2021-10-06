Ярославль, 6 октября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. В Ярославской клинической больнице им. Семашко и клинической больнице №9 отделения гинекологии перепрофилированы для приёма пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.

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Приём пациентов в гинекологическое отделение прекращён с 5 октября. Те, кому нужна экстренная помощь, будут отправлены в областной перинатальный центр.

«Маршрутизация экстренных пациентов по профилю гинекология временно простроена в областной перинатальный центр. В свою очередь, в перинатальном центре плановая помощь по профилю «гинекология» временно приостановлена», — уточнили в региональном депздраве.

В больнице им. Семашко сейчас действует 272 койки для ковид-больных, в больнице №9 — 240 коек. Всего в регионе для болеющих COVID-19 организовано 2972 койки.