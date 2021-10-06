Вашингтон, 6 октября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Ожидается, что прямые иностранные инвестиции в Узбекистан останутся на низком уровне в 2021 году и частично восстановятся в 2022 году, говорится в поступившем 6 октября в ИА REGNUMсообщении Всемирного банка (ВБ).

Markgraf-Ave Инвестиции

Также отмечается, что дефицит счета текущих операций платежного баланса составит 5,9% от ВВП в 2021 году по мере восстановления импорта машин, оборудования и сырья для инвестиционных проектов и снижения экспорта золота с рекордного уровня 2020 году и с учетом роста экспорта других товаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ВП заявили, что в Узбекистане коэффициент достаточности капитала банковского сектора снизился, но у финансовой системы республики достаточно финансовых ресурсов на случай «кредитных потрясений».