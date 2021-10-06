Ош, Киргизия, 6 октября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. В село Колдук Ошской области Киргизии провели водопроводные трубы протяженностью 9 километров, это позволило решить проблему с обеспечением жителей чистой водой, об этом 6 октября сообщил Turmush.

geralt Яд в водопроводе

2 октября работы были завершены. Водопровод сдан в эксплуатацию благодаря поддержке иностранных инвесторов, технику предоставила айыл окмоту (сельская управа).

По данным департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Госагентстве архитектуры, строительства и ЖКХ Киргизии, в 267 селах республики водопроводные трубы проложены еще в период с 1950 по 1960 годы, а в 595 селах — после 1965 года. В 657 киргизстанских селах требуется полное восстановление систем водоснабжения, в 595 необходимо провести ремонт системы подачи воды.

Читайте также: Каждый шестой житель Киргизии лишен доступа к чистой питьевой воде

Только 33% сел в стране круглосуточно получают питьевую воду, 13% получают ее по 4 — 12 часов в сутки, а в 22% населенных пунктов чистой воды нет. Более половины сельского населения Киргизии получают воду из водопроводных сетей, в том числе: 38,3% — из уличных водоразборных колонок и 21,6% — из внутридомовых колонок, а остальные 40,1% берут воду из родников, рек и каналов или же пользуются привозной водой.