Обнинск, Калужская область, 6 октября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Около 100 сотрудников Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области 6 октября приняли участие в объектовой тренировке по гражданской обороне. Мероприятие прошло в рамках всероссийской штабной тренировки, в 2021 году приуроченной к 89-й годовщине со дня образования Гражданской обороны РФ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя генерального директора предприятия по безопасности Михаил Ворошилин.

Technologiya.ru Работники «Технологии» приняли участие в в объектовой тренировке по гражданской обороне

В рамках тренировки была проверена готовность органов управления и нештатных формирований предприятия к практическим действиям при возникновении нештатных ситуаций. Одним из этапов стало приведение в состояние полной готовности заводского убежища, рассчитанного на 2500 человек. Группы охраны порядка, медработники, электрики и слесари отработали действия по герметизации бункера, запуску аварийного электроснабжения, систем фильтрации воздуха и водоснабжения. Другие участники тренировки были задействованы в организации постов радиационного и химического наблюдения, выдаче средств индивидуальной защиты.

«Ежегодная всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне — это полноценный экзамен, дающий оценку проделанной работе за отчетный период. Особенно ценна в таких масштабных учениях возможность отработать взаимодействие с муниципальными структурами», — отметил Михаил Ворошилин.