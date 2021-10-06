Вашингтон, 6 октября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. В процессе восстановления экономики уровень безработицы в Узбекистане снизился с 13,2% в первом полугодии 2020 года и 10,5% в конце 2020 года до 10,2% в первом полугодии 2021 года, говорится в поступившем 6 октября в ИА REGNUM сообщении Всемирного банка (ВБ).

Бен Шан. Безработица

«Уровень безработицы пока не достиг показателя периода до начала пандемии (около девяти процентов) и остается выше среднего для женщин и молодежи», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВБ, в Узбекистане снизилась инфляция.