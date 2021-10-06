Набережные Челны, Татарстан, 6 октября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. В Татарии организована доследственная проверка после публикации в СМИ видеозаписи, на которой видно, как женщина избивает ребенка. Инцидент произошел в одном из торговых центров города Набережные Челны, сообщает 6 октября СУ СКР по РТ.

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Выяснилось, что ребенок пострадал 1 октября в торговом центре по проспекту Мира.

По информации местных СМИ, 11-летняя девочка гуляла в магазине с подругой. Вдруг к ней подошла мама с дочкой, которая показала пальцем на девочку. Женщина схватила ребенка за волосы и стала трясти, а затем повалила на пол и пнула по лицу. Затем дама с дочкой удалились. В это время рядом находись взрослые, но никто так и не поспешил на помощь ребенку. Позже пострадавшей вызвали скорую. Родители ребенка написали заявление в полицию.

ИА REGNUM напоминает, 11 ноября 2020 года в казанской школе №12 одна из учениц кинула в одноклассника ручкой, а тот в ответ облил рюкзак девочки чаем. После уроков в школу пришла мать пострадавшей и устроила самосуд.

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