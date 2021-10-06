Москва, 6 октября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Министерство финансов России на первом в IV квартале аукционе разместило облигации федерального займа (ОФЗ) более чем на 10 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото Алексея Гусева Минфин России

Как уточняется, Минфин разместил ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска № 52 004 с датой погашения 17 марта 2032 года в полном объёме (10,058 млрд рублей).

Спрос при этом составил 28,858 млрд рублей, средневзвешенная цена выпуска составила 94,9477% от номинала, средневзвешенная реальная доходность — 3,09% годовых.

Напомним, согласно ранее представленному Минфином плану по заимствованиям на внутреннем рынке, за IV квартал текущего года ведомство намерено разместить ОФЗ в общей сложности на 520 млрд рублей.