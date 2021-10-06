Вашингтон, 6 октября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Члены Международного альянса работников телевидения, театра и кино (IATSE) дали руководству организации полномочия на объявление забастовки, сообщает 6 октября ИА Красная Весна со ссылкой на заявление представителей IATSE.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. CCCР Телевидение

Уточняется, что с 1 по 3 октября было проведено голосование, в котором приняли участие 90% членов Международного альянса, насчитывающего более 100 тыс. человек.

В результате 98% голосовавших поддержали идею забастовки.

По словам президента альянса Мэтью Леба, такая демонстрация единства и решимости может заставить киностудии пойти на уступки.

Напомним, в IATSE требуют повышения оплаты труда, увеличения времени на отдых и прием пищи, а также более ответственного отношения работодателей к технике безопасности и охране здоровья сотрудников.

Справка ИА REGNUM: IATSE представляет интересы работников американской индустрии кино, телевидения и театра. Организация отвечает за согласование базовых договоров с киностудиями и стандарты условий труда.