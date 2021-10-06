Вашингтон, 6 октября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. В Узбекистане коэффициент достаточности капитала банковского сектора снизился до 17,4% в июне 2021 года с 18,5% в январе 2021 года и 20,8% — в июне 2020 года, говорится в поступившем 6 октября в ИА REGNUM сообщении Всемирного банка (ВБ).

Кредит

«Частично это было связано с ростом невозвратных кредитов, увеличивших из-за пандемии COVID-19 с 2,2% в июне 2020 года до 4,6% — в июне 2021 года», — говорится в сообщении.

Тем не менее, отмечает ВБ, финансовая система Узбекистана обладает достаточными финансовыми ресурсами, чтобы справиться с возможными кредитными потрясениями.