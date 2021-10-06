Ярославль, 6 октября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. В Ярославской области введут новые ограничения, связанные с подъёмом заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

Pixabay.com Коронавирус

По словам губернатора, ситуация в регионе «очень тревожная».

«Динамика по количеству заболевших и умерших бьет антирекорды. Система здравоохранения перегружена. В борьбе с ковидом задействованы 25 медицинских организаций, открыто 2972 коек. Это больше, чем на пике пандемии в прошлом году. И преимущественная часть — 2410 коек — уже заняты заболевшими», — рассказал Дмитрий Миронов.

Чтобы достичь коллективного иммунитета, нам нужно привить в регионе около 800 тысяч человек. Пока вакцинированы 47% от этого числа. Ситуация требует новых ограничений.

«В ближайшее время ужесточим проверки соблюдения масочного режима в торговых центрах, магазинах, на транспорте и в других общественных местах. Будем рекомендовать перевод на «удалёнку» сотрудников по решению работодателя и самоизоляцию для людей старше 65 лет, кроме тех, кто уже вакцинирован, либо переболел в последние 6 месяцев. Вернемся к дистанту при проведении встреч и заседаний», — сообщил Дмитрий Миронов.

Губернатор дал поручение подготовить необходимые документы. Он призвал жителей области сделать всё возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.