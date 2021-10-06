Вашингтон, 6 октября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Правительству Узбекистана удается придерживаться ограничений на внешние заимствования в 2021 году, установленные в пределах $5,5 млрд, говорится в поступившем 6 октября в ИА REGNUM сообщении Всемирного банка.

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«Официальные золотовалютные резервы достигли $34,1 млрд в июле 2021 года, что на $1,8 млрд больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по прогнозу ВБ, в этом году узбекистанский ВВП вырастет, по прогнозу ВБ, на 6,2%.