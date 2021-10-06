Вашингтон, 6 октября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел встречу с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и президентом Франции Эммануэлем Маконом в Париже 5 октября. Напряженность в отношениях двух стран дала о себе знать в телевизионном интервью, сообщает 6 октября CNN.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Горечь французов по поводу сделки AUKUS и недовольство отношением администрации президента США Джо Байдена отразилась в интервью на телеканале France 2.

«Мы ожидали большего, особенно со сменой администрации, и особенно с вами. Вы говорите по-французски. Вы франкофил. Мы ожидали лучшего диалога», — сказала Блинкену журналистка Анн-Софи Лапикс.

Блинкен, который говорил по-французски на протяжении всего интервью, сказал, что американцы осознают, что они «могли бы — мы должны были — повести себя правильнее, в плане общения». Он также признал, что «прежде всего, мы иногда склонны принимать как должное такие важные и глубокие отношения, как отношения между Францией и США».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября Австралия, Британия и США заявили об учреждении партнерства в сфере обороны и безопасности AUKUS. Одновременно власти Австралии разорвали соглашение по закупке 12 подлодок у французской компании Naval Group за $66 млрд.

В Париже назвали это решение Австралии «ударом в спину» и «подрывом доверия», потребовав объяснений от Австралии и США.