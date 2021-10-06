Тюмень, 6 октября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. В Тюмени возобновились рейды по квартирам граждан, которые находятся на самоизоляции. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Самоизоляция

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В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией специалисты Роспотребнадзора проверяют, как соблюдается режим самоизоляции больными COVID-19 и теми, кто находился с ними в контакте.

Напомним, всего с начала пандемии в Тюменской области на 6 октября 2021 года коронавирусом заразился 63 231 человек, выздоровели 54 796 человек, скончались 1988 пациентов с COVID-19.