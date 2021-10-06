Вашингтон, 6 октября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Инфляция в Узбекистане снизилась с 14% в июне 2020 года до 11% в июне 2021 года, говорится в поступившем 6 октября в ИА REGNUM сообщении Всемирного банка (ВБ).

ИА REGNUM Центробанк Узбекистана

«Однако этот показатель все еще оставался двухзначным по причине опережающего роста цен на продукты питания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, учитывая уровень неопределенности ожиданий по инфляции, центральный банк Узбекистана оставил базовую процентную ставку на уровне 14%. «Она остается неизменной с сентября 2020 года», — отмечает ВБ.