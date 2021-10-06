Москва, 6 октября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Поведение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в части контроля деятельности компании «Яндекс» зачастую вызывает недоумение. Об этом 6 октября заявила правозащитник в сфере легкового такси общества «Синих ведерок» Елена Гращенкова на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Лазебный ИА Красная Весна «Яндекс»

В качестве примера она привела отношение ФАС к сделке по поглощению «Яндексом» сервиса заказа такси «Везет».

»Идет сделка по поглощению «Яндексом» «Везет» — это огромная сеть такси «Везет». И ФАС нам сообщает, что они эту сделку пропускают, потому что, во-первых, она стоит 400 млн, а во-вторых «Яндекс» поглощает грузоперевозчика. Такое чувство, что они не понимают, что и где они делают, либо они нас за дураков держат. И почему после этого ФАС не пришла в прокуратуру? Монополизировано 90% уже одним перевозчиком, который шантажирует нас», — сказала правозащитница.