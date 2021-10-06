Вашингтон, 6 октября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Дефицит бюджета Узбекистана в первом полугодии 2021 года составил 5,4% ВВП, говорится в поступившем 6 октября в ИА REGNUM сообщении Всемирного банка (ВБ).

Chris Price Деньги. Узбекистан

«Более низкие объемы целевого государственного кредитования и более высокие налоговые поступления от восстанавливающийся экономики компенсировали увеличение расходов бюджета на социальную защиту населения, здравоохранение и инфраструктуру», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, хотя дефицит бюджета финансировался за счет увеличения государственного долга, рост номинального ВВП способствовал снижению соотношения госдолга к ВВП до 38,5% от ВВП в первом полугодии 2021 года.