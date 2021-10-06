На севере Петербурга из-за коммунальной аварии в домах отключили воду
Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В Калининском районе Санкт-Петербурга из-за прорыва трубы отключили холодное водоснабжение в нескольких домах на Светлановском проспекте. Об этом 6 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Вода
Коммунальная авария произошла днем 6 октября у дома 35 по Светлановскому проспекту.
«Бригада предприятия оперативно прибыла на место. В ходе обследования выявлено вытекание на сети диаметром 300 мм. В 15:50 вытекание было локализовано», — рассказали в пресс-службе.
В настоящий момент вся вода уходит в систему водоотведения, а специалисты предприятия подключают пять зданий в зоне технологического нарушения к системе временного водоснабжения.