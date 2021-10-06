Брюссель, 6 октября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Премьер-министры Испании и Чехии Педро Санчес и Андрей Бабиш высказали обеспокоенность ростом цен на электроэнергию в Евросоюзе в ходе неформальной встречи лидеров государств ЕС в Словении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Сообщает 6 октября ИА Красная Весна со ссылкой на агентство Europa Press.

Педро Санчес и Андрей Бабиш заявили, что этот вопрос должен быть подробно обсужден во второй половине октября на саммите ЕС.

Рост цен на электроэнергию может быть связан со скачками цен на газ.

Напомним, ранее агентство Bloomberg опубликовало заявление пяти стран-участниц ЕС, в котором предлагалось расследовать причины резкого скачка цен на газ в странах Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, а августе 2021 года биржевые цены на газ в Европе составляли порядка $520 за 1 тыс. куб. метров. На сегодняшний день цена на газ превышает $1300 за тысячу кубометров. По утверждению европейских СМИ, причиной является отставание от графика закачки газа в ПХГ.

По мнению специалистов, скачок цен обусловлен желанием биржевых игроков заработать как можно больше на панических колебаниях цены.