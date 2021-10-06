Мурманск, 6 октября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. В Мурманской области зарегистрированы первые случаи гриппа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в минздраве.

Med-instrukcia.ru Грипп

«С последней недели сентября в регионе зарегистрировано 9 случаев гриппа — это грипп А H3 N2. В прошлом году грипп не регистрировался. Его не было вообще в Мурманской области. Это было связано, в первую очередь, с высоким охватом населения прививками. Мы впервые привили более 60% населения от гриппа», — сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Марина Ермакова.

По данным минздрава, в регионе от гриппа привито 47 027 человек, из них взрослых 27 537 и 19 490 детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, прививку от гриппа планируют сделать 40% жителей России