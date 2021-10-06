Вашингтон, 6 октября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Общий объем экспорта Узбекистана увеличился на 12,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, говорится в поступившем 6 октября в ИА REGNUM сообщении Всемирного банка (ВБ).

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

«Импорт вырос на 14,3% в первом полугодии 2021 года в связи с ростом частного потребления и восстановления спроса на машины, оборудование и сырье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это привело к увеличению дефицита торгового баланса с 16,2% ВВП в первом полугодии 2020 года до 18,8% в первом полугодии 2021 года.

«Устойчивый приток денежных переводов (8,7% ВВП в первом полугодии 2021 года) помог компенсировать отрицательный торговый баланс», — говорится в документе.