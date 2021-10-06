Ярославль, , 16:19 — REGNUM В Ярославле 22 октября состоится суд по факту установки у мэрии города гроба с надписью «Общественный транспорт». Об этом рассказала муниципальный депутат Наталия Бобрякова.

Акция в Ярославле

Протокол об административном правонарушении был составлен в отношении депутата муниципалитета Ярославля за то, что 28 июля 2021 года она и несколько активистов принесли ко входу в здание мэрии муляж гроба с надписью «Общественный транспорт». Таким образом ярославцы решили выразить отношение к транспортной реформе. Полиция посчитала, что акция была несогласованным публичным мероприятием, и составила протокол об административном правонарушении.

Разбирательство по делу пройдёт 22 октября в 10.30 в Кировском районном суде.

«Получила я уведомление. Я думаю, что 20.2 КоАП меня осудят. Это 100 процентов, практика такова, что даже одиночный пикет у нас умудряются осудить. Глядя на то, что в Московской области происходит с коммунистами. Учитывая, что задета мэрия и транспортной реформой и всеми протестами. Решение будет явно не в мою пользу», — рассказала Наталия Бобрякова корреспонденту ИА REGNUM.

Также депутату вменяют и то, что она нарушила ограничения, связанные с пандемией.

«Ковид-ограничения они пытаются мне вменить, хотя численность была минимальная. Была я и несколько человек, которые участниками по сути не являлись, помогали груз вынести. И обвинить меня в массовом мероприятии во время ковид ограничений, когда у нас проводят праздники на день города и люди в общественном транспорте на голове стоят. Понятно, что это форма запугивания такая. Но не получится», — заявила депутат.

Ранее Наталия Бобрякова уже была оштрафована за нарушение ПДД во время акции с гробом. По мнению сотрудников ГИБДД, она перешла дорогу в неустановленном месте.

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