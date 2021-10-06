В Ярославле за гроб перед мэрией будут судить муниципального депутата
Ярославль, 6 октября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. В Ярославле 22 октября состоится суд по факту установки у мэрии города гроба с надписью «Общественный транспорт». Об этом рассказала муниципальный депутат Наталия Бобрякова.
Протокол об административном правонарушении был составлен в отношении депутата муниципалитета Ярославля за то, что 28 июля 2021 года она и несколько активистов принесли ко входу в здание мэрии муляж гроба с надписью «Общественный транспорт». Таким образом ярославцы решили выразить отношение к транспортной реформе. Полиция посчитала, что акция была несогласованным публичным мероприятием, и составила протокол об административном правонарушении.
Разбирательство по делу пройдёт 22 октября в 10.30 в Кировском районном суде.
Также депутату вменяют и то, что она нарушила ограничения, связанные с пандемией.
Ранее Наталия Бобрякова уже была оштрафована за нарушение ПДД во время акции с гробом. По мнению сотрудников ГИБДД, она перешла дорогу в неустановленном месте.