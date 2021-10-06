Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Вся автобусная техника большого и среднего класса, которая будет запущен, а на улицы Петербурга в рамках предстоящей транспортной реформы, должна быть газомоторной. Причем 86,5% новых автобусов будут работать на сжиженном природном газе, еще 13,5% — на компримированном газе.

Avtobus.spb.ru Автобусы на газе в Петербурге

Об этом стало известно 6 октября в ходе совещания по вопросу реализации новой модели транспортного обслуживания населения в Санкт-Петербурге в 2022 году, которое провёл вице-губернатор Максим Соколов.

Напомним, переход на новую модель состоится постепенно — в течение четырех месяцев, начиная с апреля 2022 года.

Новая маршрутная сеть, разыгранная в результате электронных аукционов, включает в себя 347 автобусных маршрутов. Значительная часть маршрутов сохранится за контролируемым городом СПб ГУП «Пассажиравтотранс», другие будут обслуживать негосударственные победители аукционов: ООО «Вест-Сервис» (холдинг «Питеравто»), АО «Третий парк», ООО «Такси», а также компания из Московской области ООО «Домтрансавто» (холдинг «Ранд-Транс»).

Перевозчики должны предоставить подвижной состав: 1773 автобуса большого класса, 1021 автобус среднего класса и семь автобусов малого класса.

Одновременно с подготовкой подвижного состава составлена адресная программа строительства новых остановок, а также реконструкции существующих. В текущем году 2106 остановочных пунктов планируется оснастить информационным оборудованием и стендами с информацией о движении общественного транспорта, 2022 году — еще 1344.

Кроме того, к середине июля 2022 года планируется выполнить ремонт трамвайных путей на 13 адресах общим объёмом 20,1км одиночного пути.

«Готовность перевозчиков и инфраструктуры городского пассажирского транспорта — это залог успешной реализации новой модели транспортного обслуживания населения. Поэтому подходить к этому вопросу необходимо заблаговременно и предельно ответственно», — отметил вице-губернатор Максим Соколов.