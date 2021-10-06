Москва, 6 октября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Центральный банк РФ не заметит реальную причину снижения инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Понимая природу инфляции в России весьма специфически, ЦБ пытается разогнать финансовые тучи руками. Проблема лишь в том, что в целях подтверждения своей монетарной маниакальности не замечается реальная причина, по которой инфляция будет снижаться — торможение экономики и падение доходов граждан, — сказал Ордов. — Все эти проблемы, обостренные усилиями ЦБ, вызовут вопросы к правительству. В конечном счете хитрый ЦБ припишет себе заслуги по стабилизации инфляции, а весь негатив переведет на профильное министерство правительства. Но, как говорил Ремарк: «Иной раз человеку кажется, будто он очень хитёр; именно тогда он обычно и делает глупости».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов рассказал о том, близок ли показатель ключевой ставки ЦБ РФ к максимальным значениям.