Москва, 6 октября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В России цены на свинину в настоящее время могут вырасти только по причине роста цен на энергоносители и удобрения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал новость о том, что из-за аномальной жары темпы прироста свинины оказались самыми невысокими за последние полтора десятилетия.

(сс) StockSnap Свинья

«Не только свиньи, но и многие животные реагируют на климатические условия. Однако, в отличие от многих других животных, свиньи способны быстро восстанавливать вес по мере оптимизации температурного режима, — сказал Рамазанов. — Летняя жара и засуха в 2021 году в отдельных регионах страны могли отрицательно сказаться на темпах прироста массы свиней. Это, в свою очередь, могло плохо отразиться на объеме производства свинины в краткосрочной перспективе на 1−1,5 месяца, но в долгосрочной перспективе этот фактор не стоит считать существенным. Стоимость кормов и кормовая обеспеченность являются более значимыми факторами производства свинины в России в целом, чем температурный режим».

По его словам, цены на свинину на данный момент могут вырасти только по причине роста цен на энергоносители и удобрения, которые прямо или косвенно отражаются на стоимости кормов, а следовательно, и на потребительских ценах свинины.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мировые цены на мясо и птицу устойчиво растут с июня 2020 года.