Кабул, 6 октября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Террорист-смертник из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который провел террористическую атаку в аэропорту Кабула, убив 13 военных США и десятки афганцев, был освобожден из тюрьмы рядом с Кабулом за несколько дней то того, когда Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обрел контроль над территорией, сообщает 6 октября CNN со ссылкой на источники в правительстве США.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Два чиновника США рассказали, что террорист-смертник был освобожден из следственного изолятора Парван — главной военной тюрьмы Афганистана. Тюрьма была построена американцами во времена администрации президента Джорджа Буша.

Американцы контролировали тюрьму до июля 2021 года.

Издание отмечает, что раскрытая информация указывает на хаос, царивший в последние дни выхода американских войск из Афганистана, а так же подчеркивает тот факт, что США не удалось контролировать ситуацию вкруг аэропорта во время эвакуации в Кабуле.

Как сообщало ИА REGNUM, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это террористическая группировка, которая впервые появилась в Сирии и Ираке. Группировка сформировала ячейки в Кабуле, которые с 2016 года осуществили ряд разрушительных атак с помощью террористов-смертников.

В последние годы организация усилила свое присутствие в восточном Афганистане, особенно в провинциях Нангахар и Кунар. В августе прошлого года боевики напали на главную тюрьму в Джелалабаде, столице Нангахара, чтобы освободить десятки своих сторонников, захваченных афганской армией и полицией.