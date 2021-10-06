Вашингтон, 6 октября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Узбекистана в 2021 году на 6,2%, следует из поступившего 6 октября в ИА REGNUM сообщения ВБ.

Узбекистан

«В 2021 году восстановление внутренних инвестиций, международной торговли и денежных переводов будут способствовать экономическому росту на уровне 6,2%, а также сокращению безработицы и бедности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВВП Узбекистана вырастет и следующем году.

«Ожидается, что в 2022 году темпы увеличения ВВП достигнут 5,6% по мере ускорения темпов вакцинации населения и уменьшения сбоев в мировой экономике», — отмечает ВБ.