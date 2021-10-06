Джакарта, 6 октября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Активисты в Индонезии пытаются повысить осведомленность жителей о серьезности пластиковых отходов в мире, построив музей из пластиковых отходов на Яве, сообщает Tempo.

MonicaVolpin Пластик

Посетителям, которые входят в музей, предлагается пересмотреть свои привычки в утилизации пластиковых отходов, а также предлагается сократить использование одноразовых пластиковых пакетов и пластиковых бутылок.

Музей был создан за три месяца из более чем 10 тысяч предметов, включая пластиковые пакеты и бутылки. Музей с момента его открытия в начале сентября посетили 400 человек.

Основное произведение, представленное в этом музее, — статуя Деви Шри, символа богини плодородия, которой широко поклоняется яванский народ.

Напомним, что касается загрязнения пластиковыми отходами в море, Индонезия занимает второе место после Китая.