Москва, 6 октября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Есть опасения, что значение ключевой ставки Банка России в 7,5% вовсе не обязательно будет максимальным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал позицию департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ о том, что пока «рано говорить о том, что цикл повышения ставки завершен».

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Российский долговой рынок свидетельствует об ожиданиях роста ключевой ставки до 7,25% уже к концу этого года, — сказал Ордов. — Есть опасения, что и это не будет «вершиной айсберга» и в начале 2022 года мы получим 7,5% и даже выше. В какой момент и кто в этих условиях может говорить об ожиданиях снижения ключевой ставки? Явно не сотрудники ЦБ РФ, а экономисты, которые понимают, что это убивает перспективы реального экономического роста в 2022 и 2023 годах даже на 3% в годовом выражении».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов раскритиковал Банк России за использование устаревших концепций.