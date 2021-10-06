Москва, 6 октября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Банк России выбрал устаревшую концепцию инфляционного таргетирования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал слова руководителя департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилла Тремасова о том, что пока преждевременно рассуждать о снижении ключевой ставки.

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«Разговоры о целесообразности снижения ключевой ставки ведутся все чаще в кругах экономистов, но ЦБ РФ живет в параллельной реальности, где главным водоразделом является целевой показатель, — сказал Ордов. — Эта дискуссия является отражением «трудностей перевода», так как правительство РФ и Банк России говорят на разных экономических языках. ЦБ РФ заполучил полномочия мегарегулятора финансового рынка, а в современных реалиях те, кто управляют финансами, управляют миром. В отличие от ведущих мировых мегарегуляторов, наш не хочет отвечать ни за какие экономические процессы, выбрав устаревшую концепцию инфляционного таргетирования, сведя ее до примитивизма».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в настоящее время ключевая ставка ЦБ РФ близка к нейтральному уровню.