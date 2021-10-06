Москва, 6 октября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Член общественного совета Минтранса России Андрей Попков возмущен тем, как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) реагирует на отдельные эпизоды поведения «Яндекса». Об этом он 6 октября заявил на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Лазебный ИА Красная Весна «Яндекс. Такси»

По мнению общественного деятеля, может сложиться мнение, что в ФАС работают либо некомпетентные, либо коррумпированные сотрудники.

«Куда смотрит государство, непонятно. У нас доминирующая компания на рынке такси — это «Яндекс». Мы сто раз обращались в Федеральную антимонопольную службу. Такое ощущение, что в Федеральном антимонопольной службе работают либо профнепригодные люди, либо коррупционеры. Либо на окладе у «Яндекса», — сказал Попков.