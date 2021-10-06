Рига, , 16:14 — REGNUM Комиссия парламента Латвии большинством голосов поддержала поправки к закону «Об электронных средствах массовой информации», которые ужесточают правила блокировки интернет‑ и телересурсов. Об этом сообщила партия «Русский союз Латвии» на своей странице в социальной сети Facebook.

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Поправки расширяют полномочия Национального совета по электронным СМИ (NEPLP). Так, если раньше совет мог блокировать неугодные домены сроком на 6 месяцев, то теперь он сможет «запрещать» на 24 месяца, а затем продлевать запрет еще на два года.

«Делается это вовсе не из заботы об охране чьих-то авторских прав, а, в первую очередь, из желания «отключить» жителей Латвии от российских телеканалов, которые считаются в Латвии «вредоносными», — отметили в «Русском союзе Латвии».

В партии указали на провал такой политики в соседней Литве, где с «кремлевской пропагандой» также борются активно и где русскоязычных жителей значительно меньше: согласно социологическому опросу литовского государственного телеканала LRT, около 30% литовцев получают информацию о мире из российских СМИ.

«Картину мира им формирует «агрессивный сосед». Такая социология — оглушительный провал литовских властей, которые десятилетиями боролись с российским присутствием в национальном медиаполе», — отметили в «Русском союзе Латвии».