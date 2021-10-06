Москва, 6 октября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Вне зависимости от сокращения спроса на нефть как сырья для топлива, запрос на нефть как сырья для продукции нефтехимии вечен. Об этом корреспондент ИА REGNUM 6 октября заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Так он прокомментировал высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, которые призвал не забывать, что в будущем российская экономика столкнется падением использования углеводородных источников энергии.

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«Безусловно, давно пора переходить от слов к делу и реально развивать глубокую переработку сырья внутри России, начиная от леса и заканчивая высококачественной и современной продукцией нефтехимии и металлургии, — сказал Засько. — Вне зависимости от сокращения спроса на нефть как сырья для топлива, запрос на нефть как сырья для продукции нефтехимии вечен, и очевидно, что еще не открыты все возможности химического производства из нефти. Государство в партнерстве с бизнесом должно разработать программу строительства новых нефтехимических производств. И речь идет именно о новых производствах, в том числе и потому, что переоборудовать старые с учетом нарастающих экологических требований порой дороже нового строительства».

По словам экономиста, именно это может стать драйвером роста для целого ряда отраслей и развития городов.

«В том числе на Дальнем Востоке с перспективой поставки производимой нефтехимии на азиатские рынки», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Засько объяснил, почему нефтегазовая зависимость российской экономики усугубилась в постсоветский период.