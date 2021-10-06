Калуга, 6 октября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В Калужской областной филармонии 6 октября состоялось церемония награждения победителей ежегодных областных конкурсов на присуждение именных стипендий правительства региона детям и молодёжи, одарённым в сфере культуры и искусства, на 2021−2022 учебный год. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры региона.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Награды для победителей

Конкурсы проводятся с 2004 года, их целью является сохранение и развитие творческого потенциала и художественной культуры региона. В 2021 году было подано 102 заявки на соискание именных стипендий правительства Калужской области. Из них только 43 человека из числа лучших учащихся детских школ искусств и студентов колледжей в сфере культуры и искусства стали обладателями почётного звания стипендиата областного правительства. В их числе — 22 музыканта, 15 художников, 6 хореографов. Размер ежемесячной стипендии составляет 1000 рублей. Общее количество преподавателей, подготовивших стипендиатов — 43.

В рамках награждения министр культуры области Павел Суслов сказал, что поддержка одаренных детей ведет к новым творческим достижениям юных талантов и направлена на укрепление культурного и духовного наследия нашего края. Он вручил дипломы министерства культуры стипендиатам и наградил преподавателей, подготовивших лауреатов, ведомственными благодарственными письмами.

«Вы переживаете один из самых замечательных периодов своей жизни. Вы растете, развиваетесь, совершенствуете свое мастерство в сфере искусства. Желаю оставаться такими же искренними и жизнерадостными, быть верными себе и своим идеалам. Дальнейших вам ярких выступлений, претворения в жизнь ваших замыслов и новых успехов», — отметил Павел Суслов, поздравляя победителей