Москва, 6 октября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В краткосрочной перспективе не стоит ждать значимого снижения доли нефтегазового сектора в структуре российского ВВП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Так он прокомментировал призывы руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина уходить от нефтегазовых денег как главного источника доходов российского бюджета.

Irishtimes.com Нефть

«Проблема зависимости всей экономики России от нефтегазовой отрасли обсуждается с 1980-х годов прошлого столетия. Но если в советский период проблема в большей степени решалась за счет государственного контроля всех процессов, то в постсоветский период частного управления ресурсами проблема начала нарастать, так как качать сырье проще, чем развивать глубокую переработку. На сегодня доля нефтегазового сектора в ВВП России, по данным Росстата, составляет порядка 15%, при этом в бюджетных доходах нефтегазовый сектор формирует порядка 30%. Из общего объема добываемой нефти, а это более 500 млн тонн в год (или порядка 3,5 млрд баррелей), половина идет на экспорт в качестве именно сырой нефти», — сказал Засько.

По его словам, в краткосрочной перспективе, безусловно, не стоит ожидать сколь-нибудь значимого снижения доли нефтегазового сектора, особенно в структуре налоговых доходов.

«Однако определенные тенденции все-таки намечаются, особенно в структуре российского ВВП, — сказал Засько. — Россия — уникальная страна не только с точки зрения ресурсных богатств и территорий, но и природно-климатических условий, которые можно с колоссальной эффективностью использовать в формировании туристической отрасли. К примеру, те же ОАЭ, несмотря на нефтяное богатство, активно развивают туристические направления наряду с финансовым сектором. Большие перспективы развития несырьевого сектора экономики для России связаны и с IT-технологиями. Значение российских специалистов находится на очень высоком уровне, и ключевая задача государства в создании и развитии собственного сегмента цифровых технологий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что российская бюрократия не очень верит в рассуждения о сокращения доли углеводородов в мировом энергетическом балансе.