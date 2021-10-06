Минфин РФ жестко раскритиковали за идею акцизов на сладкую газировку
Москва, 6 октября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Если в РФ появится акциз на сладкие прохладительные напитки, то это не поможет улучшить здоровье граждан, но нанесет урон экономике. Об этом корреспондент ИА REGNUM 6 октября заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько, комментируя соответствующие планы российского министерства финансов.
«Вместо того чтобы наполнять бюджет, повышая собираемость уже установленных акцизов за счёт пресечения контрабанды и контрафакта алкоголя и табака, Минфин, прикрывая фискальные помыслы лозунгами заботы о гражданах, предлагает для этих граждан новые акцизы. Теперь очередь дошла до лимонада. Не рассматривая антисоциальность подобных решений, вкратце можно оценить бюджетные перспективы предлагаемого «акциза на лимонад», — сказал Засько. — Для начала давайте отметим, что наша страна не самая жаркая в мире, вследствие чего спрос на прохладительные напитки — вещь достаточно сезонная и краткосрочная. Рост издержек компаний как по администрированию, так и по уплате акцизов, безусловно, подстегнет и без того немалые цены. Вслед за этим начнётся рост цен и на минеральную воду. Таковы, к сожалению, законы экономики и рынка».
Как полагает Заскьо, в результате, спровоцировав рост цен на весь спектр напитков, Минфин вольно или невольно начнёт «отучать граждан» от напитков.
«К чему это может привести в долгосрочной перспективе? Сокращению потребления всех напитков, включая минеральные, соответственно снижению производства, сжатию налоговой базы по прибыли, страховым взносам и НДФЛ, так как будут сокращения рабочей силы. И при всем при этом здоровье граждан никак не улучшится просто в силу того, что из-за дороговизны качественного лимонада будем утолять жажду суррогатами, как это было в 1990-е со знаменитым «Юпи», — подытожил экономист.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, идея акцизного налогообложения оказалась в числе основных предложенных направлений российской налоговой политики.