Москва, 6 октября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Если в РФ появится акциз на сладкие прохладительные напитки, то это не поможет улучшить здоровье граждан, но нанесет урон экономике. Об этом корреспондент ИА REGNUM 6 октября заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько, комментируя соответствующие планы российского министерства финансов.

Peggy Marco Бутылки лимонада

«Вместо того чтобы наполнять бюджет, повышая собираемость уже установленных акцизов за счёт пресечения контрабанды и контрафакта алкоголя и табака, Минфин, прикрывая фискальные помыслы лозунгами заботы о гражданах, предлагает для этих граждан новые акцизы. Теперь очередь дошла до лимонада. Не рассматривая антисоциальность подобных решений, вкратце можно оценить бюджетные перспективы предлагаемого «акциза на лимонад», — сказал Засько. — Для начала давайте отметим, что наша страна не самая жаркая в мире, вследствие чего спрос на прохладительные напитки — вещь достаточно сезонная и краткосрочная. Рост издержек компаний как по администрированию, так и по уплате акцизов, безусловно, подстегнет и без того немалые цены. Вслед за этим начнётся рост цен и на минеральную воду. Таковы, к сожалению, законы экономики и рынка».

Как полагает Заскьо, в результате, спровоцировав рост цен на весь спектр напитков, Минфин вольно или невольно начнёт «отучать граждан» от напитков.

«К чему это может привести в долгосрочной перспективе? Сокращению потребления всех напитков, включая минеральные, соответственно снижению производства, сжатию налоговой базы по прибыли, страховым взносам и НДФЛ, так как будут сокращения рабочей силы. И при всем при этом здоровье граждан никак не улучшится просто в силу того, что из-за дороговизны качественного лимонада будем утолять жажду суррогатами, как это было в 1990-е со знаменитым «Юпи», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, идея акцизного налогообложения оказалась в числе основных предложенных направлений российской налоговой политики.