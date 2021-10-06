Берлин, , 16:12 — REGNUM У Германии нет претензий к России по поставкам газа, все обязательства выполняются, сообщает 6 октября Reuters.

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

С таким заявлением выступила германский федеральный канцлер Ангела Меркель, отметив, что, по её данным, «Россия выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Германии идёт отладка «Северного потока — 2».

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