Берлин, 6 октября 2021, 16:12 — REGNUM У Германии нет претензий к России по поставкам газа, все обязательства выполняются, сообщает 6 октября Reuters.
С таким заявлением выступила германский федеральный канцлер Ангела Меркель, отметив, что, по её данным, «Россия выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Германии идёт отладка «Северного потока — 2».
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