Москва, 6 октября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В настоящее время не приходится ждать, что экономика РФ начнет быстро расти за счет экспорта сырья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев, комментируя прогнозы Всемирного банка о более чем 4-процентном росте ВВП РФ за счет высоких цен на энергоносители.

Pingnews.com Офис Всемирного банка

«После любого быстрого роста обычно происходит спад. Ведь сверхвысокие цены на газ стимулируют технологический прогресс в поиске его заменителей или способов более дешевой его добычи, — сказал Ермолаев. — Мир проходил через это в 1970-е годы на рынке нефти. Поэтому ожидать быстрого роста экономики за счет экспорта сырья, увы, не приходится. Но остальные факторы пока также, увы, недостаточно сильны, чтобы стать локомотивами роста. Это касается и темпов роста населения (они могут стать отрицательными), и нормы сбережений (она низка и не все сбережения идут в инвестиции), и технологического прогресса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ермолаев заявил, что улучшенный прогноз Всемирного банка по росту ВВП России в 2021 году до 4,3% выглядит вполне разумно.