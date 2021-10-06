Москва, 6 октября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Оценка Всемирного банка, который улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 4,3%, выглядит вполне разумно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев.

Minsvyaz.ru Всемирный банк

«Сейчас мы действительно наблюдаем довольно удачный период для российских экспортеров нефти и особенно газа. С одной стороны, доля данных секторов в российской экономике не особенно велика, поэтому прямое их воздействие на ВВП, как кажется, должно быть умеренным. Но с другой стороны, доходы из этих секторов создают спрос в других отраслях — как напрямую, так и через государственный бюджет. Вспомним, что период быстрого экономического роста 2000−2008 годов сопровождался быстрым ростом цен на нефть», — сказал Ермолаев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирного банка, ВВП России в 2021 году вырастет на 4,3% в связи с восстановлением внутреннего спроса в стране и увеличением цен на энергоносители.