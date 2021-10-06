Москва, 6 октября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Страны Евросоюза могут временно снизить требования, диктуемые его «зеленой» повесткой, дабы преодолеть экономический кризис, вызванный ростом цен на энергоресурсы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал заверения Еврокомиссии о том, что ЕС не отступит от своих климатических задач из-за энергетического кризиса.

Зеленая энергетика

«Сложившуюся на рынке энергоносителей конъюнктуру нельзя однозначно назвать неблагоприятной. У этой ситуации есть бенефициары, которые вполне довольны возникшими обстоятельствами, — сказал Чередниченко. — Есть несколько причин случившегося. Во-первых, тенденция взрывного роста цен на ресурсы возникла на фоне установившегося тренда восстановления выпуска в мировой экономике, несмотря на фактически наступившую четвертую волну распространения коронавируса. Во-вторых, свою роль сыграли прогнозы на предстоящую зиму, которые породили истерию в Европе по поводу возможного дефицита газа в наступающем отопительном сезоне. А это подстегнуло спекулятивные настроения на рынках, которые усилили перекос на рынке энергоносителей».

Как полагает Чередниченко, в сложившейся ситуации заявления ЕС по поводу неизменности климатических норм звучат неоднозначно.

«С одной стороны, сохранение этих требований будет еще сильнее повышать цены, которые уже почти достигли отметки в 2000 долларов за 1000 кубометров. С другой же стороны, «зеленая» повестка является одним из инструментов снижения зависимости экономики ЕС от российских поставок. А возможные послабления в климатических нормах будут означать «шаг вперед и два назад» от поставленных целей, — сказал Чередниченко. — Скорее всего, снижения требований могут быть допущены. Но только в очень краткосрочной перспективе конца текущего — начала следующего года. И лишь с одной целью: преодолеть экономический кризис, опасность усиления которого приобретает особую актуальность на фоне разворачивания очередной волны «коронакризиса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии заявил, что одной из причин энергетического кризиса Евросоюза являются ошибки Еврокомиссии.