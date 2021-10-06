Москва, 6 октября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. К концу 2021 года российские застройщики будут предлагать покупателям жилья все более привлекательные условия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявила доцент финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ в III квартале 2021 года на 25% упал спрос на квартиры первичного рынка.

Ипотека

«Сейчас на рынке жилья постепенно наблюдается рост цен. Помимо этого, льготные программы кредитования предлагают менее привлекательные условия, и граждане снижают спрос на такое жилье. Банки, в свою очередь, ограничивают выдачу кредитов, и всё меньшая доля населения в принципе может рассчитывать на такое кредитование. Одновременно на вторичном рынке жилья появляются интересные варианты, и покупатели начинают рассматривать их более тщательно», — сказала Ермилова.

По ее словам, если спрос продолжит падать, то застройщики будут вынуждены предлагать какие-то варианты, чтобы их недвижимость не продолжала терять ликвидность.

«Это могут быть акции, более привлекательные условия кредитования с банками-партнерами и прочее, — сказала Ермилова. — Застройщикам невыгодно снижение спроса. Обслуживание неликвидного жилья слишком дорого обходится. Скорее всего, к концу года застройщики уже будут предлагать покупателям привлекательные условия. Ведь в зимний период обслуживание недвижимости обходится ещё дороже».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве за восемь месяцев 2021 года выдали 5376 кредитов по программе «Семейная ипотека».