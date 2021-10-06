Москва, 6 октября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В настоящее время в России ключевая ставка ЦБ РФ близка к нейтральному уровню — она устраивает и заемщиков, и вкладчиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил заведующий лабораторией Исследования денежно-кредитной системы РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Так он прокомментировал высказывание руководителя департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилла Тремасова о том, что говорить о снижении ставки пока рано, так как в РФ выросли инфляционные ожидания. Кроме того, по словам Тремасова, нельзя сказать, что денежно-кредитная политика регулятора стала жесткой.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Исходя из модели инфляционного таргетирования, применяемой Банком России, Тремасов прав. В настоящее время ставка ближе к нейтральному уровню, когда она устраивает и заемщиков, и вкладчиков одновременно, — сказал Домащенко. — Что касается инфляционных ожиданий, то они формируются во многом изменениями ценников в магазинах, на энергетических рынках, стройматериалах, в сфере налогообложения. Потребители транслируют в будущее эти факторы и видят там рост цен конечной продукции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Тремасов также заявил, что темпы роста необеспеченного потребительского кредитования в России могут замедлиться.