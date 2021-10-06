Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Открытие Санкт-Петербургской консерватории после капитального ремонта, который сейчас идет после длительного простоя из-за недобросовестного подрядчика, запланировано на начало мая 2024 года. Об этом 6 октября изданию «Российская газета» рассказал ректор Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Алексей Васильев.

Санкт-Петербургская консерватория. 1913

По его словам, сейчас в историческом здании XIX века ведется расчистка живописи в бывшей домовой церкви, а также росписей Академического зала имени Глазунова. На ближайшее время запланированы работы на фасадах исторического здания. Общестроительные работы, скорее всего, начнутся в январе будущего года.

«К концу 2023-го активные работы должны быть завершены полностью, два-три месяца займет пусконаладка, с тем чтобы торжественное открытие консерватории состоялось 1 мая 2024 года в зале имени Рубинштейна», — заметил Васильев.

Новый учебный год в исторических сценах студенты консерватории начнут 1 сентября 2024 года.

Напомним, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова была основана в 1862 году по инициативе Императорского Русского музыкального общества и, в частности, Антона Рубинштейна. Консерватория располагается в здании Большого (Каменного) театра, капитально перестроенном в 1896 году архитектором Владимиром Николя. Фактически стены и фундамент театра включили в новое здание.

В 2015 Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реставрацию здания, но из-за проблем с подрядчиками спустя несколько лет работы на объекте были прекращены. После вмешательства федеральных властей в 2021 году объект был передан в управление Единого заказчика в сфере строительства и прошел повторную экспертизу в связи с актуализацией проектных решений.