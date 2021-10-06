Москва, 6 октября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Сегодня, 6 октября, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже подрастает на 0,15%, до 72,47 рубля. Евро снижается на 0,37%, отступая до 83,67 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Вечером 4 октября рубль резко укреплялся отыгрывая ралли на рынке нефти. Сегодня с утра трейдеров радовали новые рекорды цен на газ в Европе, где котировки превышали $1900 за тысячу кубометров.

Однако затем оптимизм несколько поугас дорогой газ грозит серьезным охлаждением роста европейской экономики на фоне роста инфляции, что усиливает стремление инвесторов бежать от рисков в качество.

К тому же рост доходностей американских казначейских облигаций снижает спрос на российский валютный долг. На нефтяном рынке сегодня наблюдается коррекция после роста, что также оказывает давление на рубль.

Тем не менее, очередное размещение ОФЗ Минфином РФ, хоть и скромное по объёму (всего 10 млрд рублей) прошло с почти тройной переподпиской.

Представители ЦБ РФ тем временем подтверждают, что регулятор в ближайшее время сохранит жесткую монетарную политику. Это, вкупе с новым повышением прогнозов по росту экономики России поддерживает курс национальной валюты.

Сегодня ключевые сигналы для курса рубля вновь связаны с нефтяными котировками — если данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США поддержат цену нефти, рубль возобновит укрепление», — считает эксперт.

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