Кишинёв, 6 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Молдавии не хватило законтрактованных объёмов российского газа из-за запоздалого продления договора с Газпромом. Потребление этого топлива в стране следует ограничить, говорится в распространённом 6 октября сообщении предприятия «Молдовагаз».

Moldovagaz.md «Молдовагаз»

На газораспределительном предприятии отметили, что фактически по состоянию на октябрь законтрактовано 54 млн кубометров природного газа. С начала месяца фактическое суточное потребление природного газа в Молдавии стало превышать поставленный объём.

Соглашение с Газпромом об условиях поставок продлили за несколько часов до его прекращения 30 сентября, отметили в «Молдовагазе». Поэтому у российского поставщика не было правовой основы для резервирования в газотранспортной системе Украины необходимых объемов газа, предназначенного для Молдавии в октябре.

«Молдовагаз» обратилась к своим потребителям с просьбой снизить потребление газа», — говорится в сообщении.

Потребителям рекомендовали перейти на иные виды топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Молдовагаз» и Газпром продили контракт, истёкший в сентябре, до конца октября.

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