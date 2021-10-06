Рязань, 6 октября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Дистанционный режим работы для ряда категорий граждан, не привившихся от COVID-19, введут в Рязанской области. Соответствующее постановление 6 октября подписала главный государственный санитарный врач региона Лариса Сараева.

Иван Шилов ИА REGNUM COVID-19

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Согласно документу, вакцинацию необходимо пройти ряду категорий граждан, работающих в сфере услуг, общепита, культуры, промышленных предприятий непрерывного цикла, а также государственным и муниципальным служащим, сотрудникам органов местного самоуправления.

Профилактические прививки должны получить не менее 80% от общей численности сотрудников до 1 ноября 2021 года первым компонентом и до 1 декабря 2021 года — вторым.

Тех, кто не пройдёт вакцинацию в эти сроки, отстранят от работы и переведут на дистанционный режим.

По данным главы рязанского Роспотребнадзора, план иммунизации населения выполнен на 53,5%, что не позволяет сформировать «коллективный иммунитет», а в сравнении с весенне-летним периодом темпы вакцинации снизились в 2,5−3 раза.