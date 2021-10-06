Ново-Огарево, Московская область, 6 октября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Россия по итогам 2021 года может вновь выйти на рекордный объем поставок в Европу энергоносителей, в том числе газа, заявил 6 октября президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по вопросам развития энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«2020 год — пандемийный: сокращение производства в Европе. Объем поставок из РФ составил 179,35 млрд куб. м. 2021 год — год восстановления экономики. За первые девять месяцев этого года плюсом к прошлому году 18,8 млрд куб. м», — сказал глава государства.

«Это плюс 15% к такому же периоду прошлого года. И если такой темп сохранится, мы можем выйти и на еще один рекордный показатель поставок в Европу наших энергоносителей, и в том числе газа», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что мировая экономика сейчас успешно восстанавливается после кризиса прошлого года, спрос на энергоносители увеличивается. По его словам, «резкие, необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, приводят к серьезным дисбалансам».